Blossenauer Soldatenverein feiert 100-jähriges Bestehen

Seit 100 Jahren gibt es den Kameradenverein in Blossenau. Beim Jubiläum wird die neue Bedeutung der Gemeinschaft angesichts des Krieges in der Ukraine betont.

Mit einem Festgottesdienst, Ehrungen und einem Bayerischen Abend mit den Lechtalern aus Thierhaupten hat der Soldaten- und Kameradenverein Blossenau, Übersfeld, Burgmannshofen sein hundertjähriges Bestehen gefeiert.

Die meisten SKV wurden nach dem Ersten Weltkrieg gegründet zum Gedenken an die Gefallenen und, um in der Gemeinschaft das Kriegsdrama zu verarbeiten und die Hinterbliebenen zu unterstützen. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg gaben sie den zurückgekehrten Soldaten eine Heimat. Es folgte die längste Friedenszeit Europas. Die Sinnhaftigkeit der SKV wurde zunehmend infrage gestellt. Obwohl auch ehemalige Bundeswehrsoldaten und Wehrdienstleistende eintraten, fehlt es an Nachwuchs und viele Vereine lösen sich auf.

Pfarrer Wolfgang Rauch zelebrierte den Festgottesdienst. Foto: Eva Münsinger

Angesicht des Angriffskrieges gegen die Ukraine, der nach 77 Jahren die Friedenszeit in Europa 2022 beendete, sehen die Festredner beim Jubiläum in Blossenau eine neue Bedeutung für die SKV. Das Andenken an die Gräuel der Kriege müsse bewahrt und die Opfer dürften nicht vergessen werden, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Robert Löhle. „Den Frieden wünschen sich alle Menschen auf der Welt,“ begann der Vorsitzende Manfred Schreiber seine Rede. Und doch fallen, so Schreiber, immer mehr Menschen Kriegen, Verfolgung, Gewalt und Terroranschlägen zum Opfer. Im Gedenken an die verstorbenen Kameraden und die vielen jungen Menschen, die im Auslandseinsatz ihr Leben ließen, legte er eine Blumenschale nieder.

Die feierliche Messe, musikalisch umrahmt von der Daitinger Blaskapelle, zelebrierte Pfarrer Wolfgang Rauch. Er bezog sich auf die Bergpredigt und betonte, dass alle Krieg im Kleinen beginnen. Mobbing könne bis zum Rufmord führen. „Jeder Mensch kann dazu beitragen, den Frieden zu sichern im Leben, im Arbeiten, im Beten.“ Gerade christliche Gemeinschaften wie die SKV könnten dies sehr unterstützen.

Vorsitzender Manfred Schreiber sieht die Relevanz der Kameradenvereine wieder neu gegeben. Foto: Eva Münsinger

Tagmersheims Bürgermeisterin Petra Riedelsheimer sieht in der Gemeinschaft wichtige Selbsthilfevereine für traumatisierte Kameraden. Sie dankte dem Verein für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit. Die beiden Vorsitzenden Manfred Schreiber, Rudolf Stöckl und der Kreisvorsitzende Robert Löhle zeichneten verdiente Mitglieder aus. Das 100. Jubiläum war kein Schlusspunkt. Die Mitglieder sind sich einig, dass der Verein weiter bestehen bleiben soll. Ob es bis zum nächsten Jubiläum reicht, darauf will sich aber niemand festlegen.

Ehrungen für langjährige Vereinsmitgliedschaft: Albert Sommer (50 Jahre), Theo Bernecker (30), Josef Daum (30), Josef Sommer (30), Erwin Kronburger (25)

Ehrenzeichen in Gold: Ignatz Henle, Robert Rehberger, Josef Rehberger (Burgmannshofen)), Johann Dunz, Richard Reggel.

Ehrenzeichen in Silber: Josef Bauch, Josef Meister, Josef Rehberger (Daiting), Manfred Rehberger, Peter Schmid, Tobias Weigl, Erwin Oswald.

Ehrenzeichen in Bronze: Josef Weigl, Anton Kugler