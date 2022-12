Blossenau

vor 4 Min.

Charles Dickens auf Bayerisch - originell und immer zeitlos

Plus Vom Grantler, dem singenden Esel und einem kleinen Weihnachtsmann: Diese ungewöhnliche Mischung beschert ein stimmungsvolles Adventswochenende in Blossenau.

Artikel anhören Shape

Im Kräuterhäusl singt ein Esel ziemlich schräg. Am nächsten Tag besuchen drei Geister den geizigen Xaver Grantler im B+ Zentrum. Es ist eine ungewöhnliche Mischung, die am vierten Adventswochenende in Blossenau geboten ist. Drumherum herrscht der perfekte Winternachmittag mit klirrender Kälte und knirschendem Schnee, der in der Sonne funkelt. Von allen Seiten kommen Familien zum Blossenauer Kräuterhäusl. Empfangen werden sie von den lebensgroßen Metallfiguren der Heiligen Familie und von der Geschichtenerzählerin Ulrike Mommendey.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen