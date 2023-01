Dachstuhl der Kirche in Blossenau ist marode: Nun kann es teuer werden

Plus Eigentlich sollte die Kirche in Blossenau nur einen neuen Anstrich kriegen. Doch jetzt geht es um eine kostspielige Sanierung des Bauwerks.

In Blossenau wird vieles erneuert: Kanal, Leitungen, Straße. Da dachten sich die Verantwortlichen der katholischen Pfarrei: Wenn schon das Dorf herausgeputzt wird, dann könnte auch die Kirche einen neuen Anstrich vertragen. Ein Vertreter der Diözese Augsburg nahm das Gebäude in Augenschein – und es gab ein "böses Erwachen", wie es Kirchenpfleger Rudolf Stöckl ausdrückt.