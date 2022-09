Blossenau/Daiting

Schaftag mit Geotop-Eröffnung

In Blossenau und Daiting findet am 2. Oktober, der Schaftag im Donau-Ries-Kreises statt. Neben dem Marktbetrieb steht die Eröffnung eines Geotops an.

Alle zwei Jahre findet ein großer Schaftag im Donau-Ries-Kreis statt. Die Heideallianz und die regionalen Schäfer zeigen ihre Arbeit mit Hütevorführungen, einer Ausstellung von Weidetieren und Schafscheren. Erstmals ist dieser Schaftag außerhalb des Rieses zu Gast – und zwar am Sonntag, 2. Oktober, in Blossenau und Daiting. Nach einem Gottesdienst (um 10 Uhr im B+ Zentrum Blossenau) eröffnet Landrat Stefan Rössle die Veranstaltung. Ab 11 Uhr ist Marktbetrieb auf dem Blossenauer Sportplatz mit rund 50 Ausstellern, die regionale Produkte, Handwerkskunst und vieles rund um das Schaf anbieten. Es gibt Führungen, interessante Vorträge und ein bunt gemischtes Kinder- und Familienprogramm am Kräuterhäusl. In Daiting wird das Geotop "Bonerze und Plattenkalke" eröffnet Um 13.30 Uhr wird in Daiting das Geotop „Bonerze und Plattenkalke“, das vom Geopark Ries ausgearbeitet wurde, feierlich eröffnet. Am Daitinger Sportplatz finden geologische Führungen und ebenfalls ein Kinderprogramm statt. In beiden Orten ist für das leibliche Wohl gesorgt. Der Schaftag dauert von 10 bis 17 Uhr. Damit man trotz der aktuellen Straßensperrungen ans Ziel kommt, ist die Anfahrt zu den Parkplätzen in Daiting und Blossenau ausgeschildert. Zwischen beiden Veranstaltungsorten fährt ständig ein Shuttlebus. Mehr Infos www.heide-allianz.de (mev)

