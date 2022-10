Eine Show-Arena beim Fest der Firma Münsinger in Blossenau

Die Firma Münsinger in Blossenau besteht seit 75 Jahren. Dies wird mit einem "Tag der offenen Tür" gefeiert.

Alles begann mit zwei mutigen Menschen. Und einem Lastwagen. Vor 75 Jahren gründeten Ernst Joseph und Rosa Münsinger ein Fuhrunternehmen in Blossenau. Das junge Paar fing in dem Juradorf bei null an und machte sich auf einen unsicheren und oft steinigen Weg. Ernst Joseph Münsinger hatte Ideen, knüpfte Kontakte und war wegen seiner Geselligkeit überall beliebt. Seine Frau Rosa managte die Firma und kümmerte sich um das Wohl der Mitarbeiter. In den folgenden Jahren entwickelte sich der kleine Fuhrbetrieb zu einem mittelständischen Unternehmen und wichtigen Arbeitgeber in der Region.

1990 übernahm Ernst Josef Münsinger junior in zweiter Generation die Geschäftsleitung. Seit 2020 führt er mit seinem Sohn Johannes Münsinger die Firmen Münsinger OHG und Münsinger Erdbau GmbH. Zusammen mit ihren Ehefrauen Eva und Natalie Münsinger entwickelten die Geschäftsführer das Familienunternehmen in eine neue Richtung. Das Spektrum wurde größer und spezieller. Ingenieurbau, Tief- und Spezialbau, Rohrleitungs- und Wasserbau, Elektroanlagen- und Freileitungsbau gehören zu den Betätigungsfeldern. Der 31-jährige Juniorchef brachte Innovationen wie die Digitalisierung der Baustellen auf den Weg.

Ernst Josef Münsinger moderierte auch von erhöhter Position aus die Show der Maschinen. Foto: Michael Gierak

Aus einem kleinen Betrieb, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet wurde, hat sich eine moderne Firma mit 70 Beschäftigten entwickelt. Die sahen nach Angaben der Geschäftsführung jedoch ein Manko: Auch nach 75 Jahren wüssten viele Menschen nicht, was das Unternehmen eigentlich mache. "Ein Tag der offenen Tür" sollte deshalb her. Arbeitsteams planten über mehrere Monate und arbeiteten ein Konzept aus mit Stationen, die interessante Einblicke ermöglichen sollen: Elektrotechnik, Werkstatt, Büro, Pflasterbau, Fuhrpark, Rohrleitungsbau, Tiefbau, Vermessung und Show-Arena.

Die Mühen wurden belohnt. Rund 3000 Besucherinnen und Besucher strömten nach Blossenau und bekamen die vielfältigen Arbeitsbereiche des Familienunternehmens vor Augen geführt. Es gab Videopräsentationen und technische Ausstellungstücke, die man sonst nicht zu sehen bekommt. Gespräche mit den Mitarbeitern waren möglich und die Gäste konnten vieles ausprobieren, wie zum Beispiel einen sechs Meter hohen Verbau begehen oder eigenständig vermessen.

Schürfkübelraupe nimmt sechs Tonnen schweren Felsblock in ihren "Bauch"

Die Show-Arena lockte beim "Tag der offenen Tür" stündlich Hunderte von Menschen zu den Baumaschinenvorführungen an. Moderatoren waren Ernst Josef und Johannes Münsinger. Kinder und Erwachsene sahen staunend zu, wie ein riesiger Splitter Steine von Lehm trennt und das Material sortiert wieder „ausspuckt“, ein Bagger mit Schwenkgreifarm Rohre verlegt, Radlader Material antransportieren und ein Spezialdumper den Rohrgraben verfüllt. Beeindruckend war die 40 Tonnen schwere Schürfkübelraupe. Sie fuhr einen ziemlich steilen Hang hinunter, nahm einen riesigen sechs Tonnen schweren Felsblock in ihren „Bauch“ auf und lud ihn ganz sanft auf dem Sandberg wieder ab.

Drei Generationen einer Unternehmerfamilie: (von links) Ernst Josef, Eva, Rosa, Natalie und Johannes Münsinger. Foto: Michael Gierak

Bei einer Rätselrunde zeigten die Kinder, dass sie das Zeug zum Bauprofi haben. Sie durften in zwei Minibaggern und einem großen Bagger ihr Können unter Beweis stellen und sich in der 28 Meter langen Hüpflandschaft austoben. Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens wie Bürgermeister, Gemeinde- und Stadträtinnen sowie Vertreter mehrerer Firmen gratulierten dem Münsinger-Team zum Jubiläum und zum Aktionstag. Um 17 Uhr stellten sich alle großen Maschinen noch einmal in Position, die Bagger schwenkten die Greifarme und bildeten einen großen Bogen. Den Schlusspunkt setzte ein Hupkonzert aller Fahrzeuge. (AZ)