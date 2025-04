„Ich hätte nicht gedacht, dass mich die Songs meiner Jugend wieder einholen“, sagt Eduardo Rolandelli zu Beginn des Abends. „Es wechseln die Zeiten“ heißt es in einem Lied von Bert Brecht. Mit dem Eduardo Rolandelli und Stefan Starzer im B+ Zentrum Blossenau ihre „Songs of Freedom“ eröffnen. Lieder aus aller Welt mit einer großen Bandbreite. Von deutschen Liedermachern wie Wolf Biermann, Marlene Dietrich über Bob Dylan, Lennard Cohen bis hin zu lateinamerikanischen Stars. Eduardo Rolandelli führt charmant durch das Programm. Er stellt Interpreten und Songtexte vor. “Dadurch versteht man die Botschaft der Lieder“, freut sich eine Besucherin. Von Anfang an zieht das Duo „Carovana Mediterranea“ das Publikum mit seiner Bühnenpräsenz in seinen Bann. Ihre Gitarren schaffen ein ungeahntes Klangvolumen. Der Südtiroler und der Traunsteiner sind Autodidakten und musikalische Seelenverwandte. Zum dritten Mal gastieren sie im B+ Zentrum und haben dort viele Fans. Starzer beherrscht über 100 Akkorde und beeindruckt mit seiner Virtuosität. Als er „Brothers in Arms“ von Dire Straits zelebriert, scheint Mark Knopfler auf der Bühne zu stehen. Es gelingt dem Duo die Songs durch ihre Interpretation mit neuem Leben zu füllen. Friedenslieder gibt es weltweit. Manchmal sind sie pessimistisch, manchmal kriegerisch wie „The Partisan“ von Leonard Cohen. Einige klingen zuversichtlich wie John Lennons „Imagine“. In Bob Marleys „Redemption Songs“ (Erlösungslieder) heißt es: “Wir werden nicht verlieren. Wir machen trotzdem weiter“. Stefan Starzer und Eduardo Rolandelli beenden den berührenden Konzertabend mit „Ermutigung“ von Wolf Biermann:: „Du, lass dich nicht verbittern, In dieser bitt′ren Zeit.“ Nach langanhaltendem Applaus gibt es noch „Freiheit“ von Georg Danzer als Zugabe. Die Freiheit soll man pflegen, denn "die gibt es jetzt so selten auf der Welt." Am Samstag, 26. April um 20 Uhr spielen „Daughter`s Finest feinste unplugged Musik im B+ Zentrum Blossenau. Info: www.blosenau.de

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.