Faschingstreiben in der Sporthalle des BCB

Der Blossenauer Fasching ist beliebt und hat eine längere Tradition. Zwar gibt es inzwischen keinen Umzug mehr, seit 2001 geht es aber in der BCB-Sporthalle am Faschingssamstag und Faschingsdienstag rund. Nach 22 Jahren findet ein Generationswechsel statt. Ein junges Team übernimmt die Organisation und will viele kreative Ideen verwirklichen, zum Beispiel was die Deko im B+-Zentrum betrifft. Beim Maskenball am Samstag, 18. Februar (Einlass ab 19 Uhr), lädt die Showband The Twisters zum Tanz ein. Die Alm Gugga Mönchsdeggingen und die Garde der Fidelitas Rennertshofen sind ebenfalls mit dabei. Am Dienstag, 21. Februar, von 15 Uhr an steht ein bunter Kehraus mit Tanzmusik an. Die Garden aus Bertholdsheim und Tagmersheim sowie die Blossenauer Bauchtänzerinnen gestalten das Programm mit. (AZ)