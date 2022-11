Großbaustelle in Blossenau: Wann die Staatsstraße wieder freigegeben wird

Die Bauarbeiten am wichtigen Verbindungsstück zwischen Blossenau und der Landkreisgrenze sind im Endpurt. Wann die Staatsstraße 2214 wieder frei ist.

Eigentlich sieht alles schon so aus, als könnten Autos die frisch sanierte Staatsstraße zwischen Blossenau und der Landkreisgrenze bereits nutzen. Doch ein wenig Geduld brauchen Autofahrer der ST 2214 in diesem Abschnitt noch und auch die Bewohner des Dorfes Blossenau. Wie das Staatliche Bauamt Augsburg auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt, werden in der kommenden Woche noch Restarbeiten durchgeführt. Am Mittwoch soll entschieden werden, wann die Strecke wieder freigegeben wird.

Wie Wolfgang Betzl vom Staatlichen Bauamt erklärt, sind die Arbeiter derzeit dabei, den Parkplatz fertigzustellen. Bankettsteine werden zudem noch verlegt und Gehwege müssen vollendet werden. Auch Markierungen fehlen noch. Läuft alles nach Plan könnte die Strecke frühestens am Freitag, 25. November, freigegeben werden. (fene)

