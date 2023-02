Kurs: Die richtige Sitzposition auf dem Fahrrad

„Auf die Sitzposition kommt es an, um lange Spaß am Radfahren zu haben,“ sagt der passionierte Radfahrer und Experte Holger Kretzschmar. Im Kurs „Bike Fitting“ (Fahrrad-Anpassung) am Samstag, 25. Februar, um 18 im B+-Zentrum in Blossenau erklärt der Profi, was die optimale Sitzposition auf dem Tourenrad, City-Bike, Mountainbike oder E-Bike für Alltag, Sport und Radreise ist. Kretzschmar demonstriert an unterschiedlichen Fahrrädern den Weg zur optimalen Einstellung für jeden Teilnehmer und zeigt Lösungswege für individuelle Sitzprobleme. Anmeldung bis 23. Februar unter Telefon 0171/3320720. (AZ)