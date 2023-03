Manfred Schreiber ist Wetterbeobachter in dritter Generation

Plus Manfred Schreiber weiß ganz genau, wann es die vergangenen 85 Jahre im Raum Ammerfeld/ Blossenau geregnet hat. Er ist für den Deutschen Wetterdienst tätig.

„Es macht einfach Spaß.“ Manfred Schreiber strahlt, wenn er über seine große Leidenschaft spricht. „Ich mag es, die Zahlen anzusehen und zu vergleichen.“ Aus nüchternen Messdaten werden für den Blossenauer spannende Ereignisse.