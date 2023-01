Fahrspuren im Wald sind ein wichtiger Lebensraum

Expertin stellt Ergebnisse einer Amphibien-Bestandsaufnahme in der Monheimer Alb vor. Vier streng geschützte Arten werden nachgewiesen.

Sie sind farbenprächtig, bevölkern die Erde seit Urzeiten und bewohnen auch die Monheimer Alb. Da sie klein sind, werden sie oft übersehen. Wer sich beim Waldspaziergang über tiefe Fahrrinnen ärgert, in denen Wasser steht, sollte wissen: Hier handelt es sich um lebenswichtige Biotope für Gelbbauchunken. Sie gehören wie der Laub- und Grasfrosch, Springfrosch und Kammmolch zu den gefährdeten Amphibienarten. Wie viele Exemplare es noch gibt und wie man sie schützen kann, das war das Thema einer Informationsveranstaltung im B+ Zentrum in Blossenau.

Solche mit Wasser gefüllte Fahrspuren im Jura-Wald sind ideale Lebensräume für Gelbbauchunken. Foto: Naturpark Altmühltal

Der Naturpark Altmühltal hatte die Diplombiologin Caroline Stoll mit einer Bestandsaufnahme der Amphibien in der Monheimer Alb beauftragt. Kooperationspartner des Amphibienschutzkonzepts sind der Landschaftspflegeverband Donau-Ries und die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Donau-Ries. Die Expertin aus Wittislingen untersuchte im Frühjahr und Frühsommer 2021 und 2022 etwa 40 Gewässer rund um Tagmersheim, Rögling, Daiting, Marxheim und Monheim. In einem ausführlichen Vortrag stellte sie die Ergebnisse vor.

In der Monheimer Alb kommen auch Laubfrosch, Gelbbauchunke, Springfrosch und Kammmolch vor

Es wurden gute Bestände des Grasfrosches sowie vier nach nationalem und europäischem Naturschutzrecht streng geschützte Arten nachgewiesen: Laubfrosch, Gelbbauchunke, Springfrosch und Kammmolch. „Insgesamt ein erfreuliches Ergebnis“, stellte Projektleiterin Christa Boretzky fest.

Oben grau, unten schwarz-gelb: diese Gelbbauchunke tauchte bei den Erhebungen in der Monheimer Alb auf. Foto: Naturpark Altmühltal

Jede Amphibienart benötigt einen speziellen Lebensraum. Für Die Gelbbauchunke sind frische wassergefüllte Fahrspuren im Wald das perfekte Laichgewässer. Andere Arten wie der Laubfrosch bevorzugen etwas größere Gewässer mit strukturreichen Uferbereichen. Naturpark-Rangerin Ann-Katrin Stockinger berichtete über Maßnahmen, die bereits gemeinsam mit Kommunen, Forst, Grundstücksbesitzern, dem Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Monheimer Alb und dem Landschaftspflegeverband umgesetzt wurden und lobte die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Weitere Projekte wie die Entlandung von Gewässern und die Entnahme von Gehölzen im Uferbereich sind geplant.

In einer Erddeponie bei Monheim werden Ersatzbiotope für Amphibien geschaffen

Eine wichtige Maßnahme wurde laut Stockinger in der Erddeponie Monheim umgesetzt. Durch die großen Erdbewegungen in der Deponie waren mehrere kleine Gewässer, die als Laichplätze für Gelbbauchunken sehr wertvoll sind, verschüttet worden. Die Stadt Monheim veranlasste deshalb in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Bund Naturschutz die Anlage von Ersatzbiotopen im stillgelegten Bereich der Deponie.

Gut getarnt zwischen Blättern sitzt dieser Laubfrosch im Bereich der Monheimer Alb. Foto: Naturpark Altmühltal

Christoph Würflein, Geschäftsführer des Naturpark Altmühltal, dankte dem Bayerischen Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz für die Förderung der Kartierung und der Regierung von Schwaben für die fundierte fachliche Unterstützung durch Amphibienspezialist Felix Vogt-Pokrant. Außerdem lobte er die unkomplizierte Bereitstellung von Geldern als sogenannte Kleinmaßnahmen durch die Untere Naturschutzbehörde in Donauwörth, die für die Umsetzung unerlässlich gewesen seien.