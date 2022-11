Staatsstraße zwischen Monheim und Blossenau ist wieder frei

Plus Für relativ wenig Geld ist im Jura-Bereich viel Straße erneuert worden. Einige Investitionen in die Verkehrssicherheit.

Der Zustand der Staatsstraßen in Bayern ist allgemein weniger gut. Seit Jahren geforderte und angedachte Projekte auf diesem Sektor werden immer wieder verschoben, weil der Freistaat nicht das nötige Geld dafür hat. Umso bemerkenswerter ist vor diesem Hintergrund nun, dass im Donau-Ries-Kreis gleich ein acht Kilometer langes Staatsstraßen-Teilstück erneuert wurde. Das Projekt zwischen Monheim und der Grenze zum Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist seit Freitagvormittag mit der Freigabe des Abschnitts bei und in Blossenau fertiggestellt.