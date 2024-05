Musik-Trio Paargold begeistert in Blossenau

Der Funke springt über bei dem Konzert im B+ Zentrum. Die drei Musiker interpretieren bekannte Lieder neu und reißen das Publikum mit.

Mit Standing Ovations bedankte sich das Publikum im B+ Zentrum Blossenau für einen besonderen Konzertabend. Das Trio Paargold glänzte mit einem beeindruckenden Repertoire, stimmgewaltigen Sängerinnen und einem virtuosen Gitarristen. Wer ist Paargold? Am Fluss Paar ist ihre Heimat - und das Edelmetall ist ihr Anspruch.

Peter Maklar hat sich weltweit als Gitarrist einen Namen gemacht. Der Musiklehrer entdeckte schon viele Talente und führte sie bei Wettbewerben erfolgreich zu Siegen. Auch Laura Klötzl und Christine Biolek gehören zu seinen Entdeckungen. Maklar erkannte nicht nur ihr Talent, sondern bemerkte schnell, wie perfekt die beiden Stimmen harmonieren. Zu dritt sind sie Tonkunst, die die Musik direkt ins Herz strömen lässt.

Paargold in Blossenau: Ein Trio spielt viele Instrumente

Zehn Gitarren sind auf der Bühne aufgereiht. Dazu eine Ukulele, zwei Cajons und ein Keyboard. Ganz schön viel für ein Trio. Die Gitarren sind vorgestimmt für die verschiedenen Songs. Es ist beeindruckend, wie der Profimusiker Peter Maklar die Saiteninstrumente spielt. Das berühmte Gitarrensolo „While my guitar gently weeps“ trägt er auf der kleinen Ukulele so virtuos vor, dass das Publikum erst ergriffen schweigt, um dann frenetisch zu applaudieren.

Zugleich gelingt es ihm einfühlsam, den jungen Sängerinnen ein Klangbett zu geben und sie perfekt in Szene zu setzen. Laura Klotzsch und Christine Biolek beeindrucken mit ihren ausdrucksstarken Stimmen und einem großen Tonumfang. Sie interpretieren Evergreens und Popsongs verschiedenster Stilrichtungen der letzten Jahrzehnte auf ihre ganz eigene Weise. „Die Lieder müssen etwas haben, das uns allen dreien gefällt - eine starke Emotion oder einen faszinierenden musikalischen Grundgehalt", erklärt Peter Maklar.

Beim Konzert im B+ Zentrum gibt es Abba und Simon & Garfunkel zu hören

An erster Stelle steht bei allen dreien die Freude am Singen und Musizieren. Auch die jungen Frauen greifen zur Gitarre. Christine Biolek fügt Melodien und Rhythmus mit Keyboard und Sitztrommel dazu. Der Funke springt schnell über. Nicht nur wegen der Musik. Peter Maklar und die charismatische Laura Klötzl umrahmen das Konzert mit viel Charme. Sie erklären Songtexte, laden zum Mitsingen bei Simon & Garfunkel und Abba oder zum Träumen bei einem irischen Folksong ein. Susanne Rottmeir, die den Blossenauer Chor leitet und selbst Gitarre spielt, zeigt sich tief beeindruckt und dankt im Namen des B+ Teams dem Trio für das wundervolle Konzert. „Wir hatten eine Freude“, gibt Peter Maklar zurück. Mit der allerletzten Zugabe „I‘ve had the time of my life“ entlässt Paargold ein glückliches Publikum nach Hause. (AZ)