Spannendes Dartwochenende im B+ Blossenau

Insgesamt 65 Mannschaften nahmen an einem zweitägigen Dartturnier im B+ Zentrum Blossenau teil. Auch Jugendliche kämpften um Punkte. Nach einer spannenden Gruppenphase ging es in die K.o.-Runde, in der sich die letzten 32 Teams bis ins Finale kämpften. Ein besonderer Höhepunkt des Turniers war die herausragende Leistung von Christian Müller, der als Spieler des Tages viermal die 180 warf und zusammen mit seinem Partner einen beeindruckenden 14-Darter spielte. Im kleinen Finale sicherten sich Christian Müller und Andreas Schirrle den vierten Platz, während Fabian Hartl und Markus Fischer den dritten Platz belegten. Im Finale triumphierten Tobias Reisner und Franz Rottenfußer mit einem beeindruckenden 5:0 gegen Sandro Wieselhuber und Leander Lechsel und sicherten sich somit den Turniersieg. Am Samstag setzte sich das Turnier mit dem Einzelwettbewerb fort, bei dem weitere 105 Teilnehmer antraten. Thomas Gail erreichte den vierten Platz, während Max Neumann den dritten Platz belegte. Im spannenden Finale setzte sich Andreas Ballentin gegen Vorjahressieger Ulrich Egger mit 5:3 durch. Das höchste Finish gelang dem drittplatzierten Max Neumann. Er checkte 134 Punkte mit 3 Darts. Der Organisator Lambing Jürgen zog eine positive Bilanz: „Das Event war ein voller Erfolg und bot den Zuschauern zahlreiche spannende Momente.“ Zum Abschluss gab es eine Verlosung mit Sachpreisen. Der Erlös ging an die neu gegründete Jugendakademie der Flying Hobby Darter des FC Rennertshofen. Das B+ Team versorgte die Teilnehmer wieder an beiden Tagen mit selbst gemachten Köstlichkeiten.

