Sport mit YouTube und Cocktail-Yoga

Seit 25 Jahren gibt es in Blossenau eine Sporthalle. Zum Jubiläum organisierte das B+ Sportteam eine Eventwoche. Es war viel geboten und auch Special Guests aus der Fitnessszene waren eingeladen. Die bekannte BLSV-Referentin Bea Keller begeisterte mit Dance Aerobic und „Bewegter Rücken“. Jenny Weickmann aus Ellingen ist Spezialistin für Hybridtraining und stellte den neuen Fitnesspower-Hit Hyrox vor, wo Kraft, Geschwindigkeit an Workout-Stationen gefordert sind. Zur Sache ging es auch bei Fitnessexpertin Bettina Lippert aus Neuburg mit Body Attack und Toning Core. Die B+-Trainerinnen Karin Schreiber und Nicole Baur boten etwas moderatere Kurse an. Nicole Baur und Karin Schreiber lockten mit Low Intensity Training viele Teilnehmerinnen an. Auch die Kombination Slings und Pilates mit Heike Koch kam sehr gut an. Der Hit war das Cocktail-Yoga mit Caro Muschler. "Einatmen, ausatmen, trinken!" hieß es bei den Asanas. Der Abend klang in gemütlicher Runde beim Sundowner an der Cocktailbar von David Zawinell aus. Auch die Kids kamen auf ihre Kosten. Begeistert turnten sie beim YouTube-Workout mit, den Marina Steidle präsentierte. Die Eventwoche ging mit einer großen Linedance-Party mit mehr als 80 Teilnehmern zu Ende .

