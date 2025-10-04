Tradimix aus Weltmusik und Volksmusik

Frisch servierter Ohrenschmaus war versprochen. Am Ende ist es ein Drei-Sterne-Menü, das das Duo KlangZeit im B+ Zentrum Blossenau serviert. Musikalische Spritzigkeit, Virtuosität auf dem Instrument und gewinnender Charme machen den Konzertabend zu einem Ereignis. Marie-Josefin "Finni" Melchior arbeitet als Diplom-Tonmeisterin und ist Geigerin, der Allgäuer Johann "Hansi" Zeller ist Musikpädagoge. Gleichzeitig sind sie bodenständige bayerische Musikanten. Sie lieben die Musik anderer Kulturen und Länder. Valse, Musette, Tango kombinieren sie mit Zwiefachem und Boarischem. Alte Melodien werden neu interpretiert zum originellen Tradimix und besonderen Ohrenschmaus. Das Publikum wird gleich zu Beginn einbezogen. Wer als erster eine bekannte Filmmusik erkennt, bekommt einen Preis. Doch zuvor besingt Finni Melchior die Männer. „Wenn ich dich seh‘, dann geht ein Schauer über mich.“ DDannach gilt es eine berühmte Filmusik zu erraten. Die schnelle Antwort: Melodie aus „Spiel mir das Lied vom Tod“ wird mit einer CD belohnt. Das Publikum wird zum Mitsingen eingeladen und zum „Sitzboarischen“. Alle machen fröhlich mit. Lassen sich aber auch von der Virtuosität des Duos in andächtiges Staunen versetzen. Finni Melchior spielt ihre Geige in allen Facetten, gibt ihr einen eigenen Klang, eine Seele. Mit Hingabe streicht sie ihr Instrument, zupft, klopft den Rhythmus auf dem Klangkörper und funktioniert sie zur Gitarre um. Beeindruckend ist ihr „Bacello“, eine fünfsaitige E-Geige, die die Bandbreite von Bass und Cello ermöglicht. Kongenial Hansi Zeller. Er gibt dem Spiel seiner Partnerin ein Klangbett, zeigt aber auch sein virtuoses Können auf seinem geliebten Akkordeon und auf der Trompete. Finni Melchior und Hansi Zeller tauchen ein in die Atmosphäre der Musik, verwandeln und verzaubern sie mit ihrer musikalischen Feinfühligkeit. Klang und Zeit verschmelzen. Am Ende singen alle das Aramäische Friedenslied „Shalama Baita“ und nehmen den Zauber des Abends mit nach Hause.

