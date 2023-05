Urmel und tierische Freunde erklimmen die Bühne in Blossenau

Im B+ Zentrum gastierte das Theater Fritz und Freunde und ließ Max Kruses bekannteste Geschichte lebendig werden.

Das "Urmeli" lieben einfach alle. Die zauberhafte Geschichte des kleinen Dinosauriers aus der Feder von Max Kruse – Käthe Kruses Schriftsteller-Sohn – begeistert ungebrochen schon seit mehreren Generationen. Kein Wunder also, dass das Theater Fritz und Freunde aus Augsburg jetzt ebenso viele Erwachsene wie Kinder ins B+ Zentrum Blossenau lockte, als es die Erzählung rund um das Urmel lebendig werden ließ. Die Mädchen und Buben waren von Anfang bis zum Ende konzentriert und begeistert dabei, klatschten, sangen mit und interagierten, wann immer die Darsteller auf der Bühne ihre Mithilfe benötigte.

Der Inhalt ist bekannt: Eines Tages strandet ein Eisberg mit dem Ei des Urmels auf der Insel Titiwu, wo der etwas zerstreute Professor Tibatong lebt mit sprechenden Tieren: dem Hausschwein Wutz, Ping Pinguin, Wawa dem Waran und dem ewig "traurög" singenden Seele-fant. Alle Tiere haben – bis auf Wutz – liebenswerte Sprachfehler. Sie nuscheln, lispeln oder beherrschen einzelne Buchstaben nicht, was zu komischen Momenten führt.

Zauberhaftes Kindertheater auf hohem Niveau

Gefühlt stehen sechs Schauspieler auf der Bühne – tatsächlich aber sind es nur halb so viele. Doch Fitz Weinert, Julia Rieblinger und Verena Konietschke verstehen es meisterlich, nahezu unbemerkt in neue Kostüme und neue Rollen zu schlüpfen. So ist Verena Knietschke zuerst der Pinguin Ping und steigt kurz darauf als Urmel aus dem Ei. Wawa wird zu Professor Tibatong und Julia Rieblinger spielt Wutz und König Pumponell aus Pumpolonien, der das Urmel fangen will. Die Kinder fiebern mit und feiern das Happy End schließlich mit einem fröhlichen Freudentanz.

Fritz und Freunde bieten Kindertheater auf hohem Niveau, das fast hundert Besucher zum kleinen Preis genießen konnten, dank der Einnahmen vom Blossenauer Bücherbasar. Mit überschwänglichem Applaus honoriert das Publikum die bezaubernde Vorstellung. Die Kinder nutzen die Gelegenheit für ein Erinnerungsfoto mit ihren tierischen Freunden von der Insel Titiwu. (mev)

