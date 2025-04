BWM auf Parkplatz zerkratzt: 3000 Euro Schaden

Ein Auto ist am 9. April zwischen 5.50 Uhr und 14.05 Uhr in Donauwörth beschädigt worden. Eine 23-jährige Frau hatte ihren schwarzen BMW der 1er-Serie auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Alten Augsburger Straße geparkt. Dort hat laut Polizeiangaben dem aktuellen Ermittlungsstand zufolge eine Täterin die gesamte Beifahrerseite des Wagens mittels eines scharfkantigen Werkzeugs beschädigt. Der Lackschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro. Beamte der PI Donauwörth nahmen ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei zu melden. (AZ)

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis