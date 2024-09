Jugendliche werfen Böller in fremdes Grundstück: Zeugen gesucht

Zwei männliche Jugendliche haben am Mittwoch einen Böller in den Garten eines Einfamilienhauses in Donauwörth geworfen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um 19.19 Uhr in der Härpferstraße. Der Böller detonierte in dem Garten, verletzt wurde niemand. Eine verständigte Polizeistreife stellte die Reste des Böllers aus polnischer Produktion, für den ein Erlaubnisschein nötig ist, sicher. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)