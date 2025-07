Der Motor-Club Kesseltal blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Kürzlich fand die ordentliche Mitgliederversammlung des MCK für das Geschäftsjahr 2024 im Schützenheim in Brachstadt statt. Zu Beginn gab Christian Konrad einen Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr. Dazu zählten als großer Höhepunkt das Kesseltaler ADAC Autocross Rennen im September, aber auch viele andere Vereinsaktivitäten. Martin Fürst trug den sportlichen-Bericht vor. Der Verein wurde von seinen Fahrern in der Europameisterschaft, in der Deutschen Meisterschaft, bei umliegenden freien Rennen, im drei Nationen Cup und in Tschechien sehr gut präsentiert. Bei den Jugend-Tourenwagen sicherte sich Ben Eberle den 3. Platz. Dominic Schön wurde bei den Serientourenwagen erster und sicherte sich auch den Vizemeistertitel bei den Tourenwagen. Markus Kurtz erreichte in der starken 2WD Klasse den 3. Platz. Andreas Fürst sicherte sich den 1. Platz bei den Supertourenwagen 4WD und den Meistertitel der Tourenwagen. Bei den Buggy 1600 waren mit Franz Beck auf dem 2.Platz und Martin Fürst als erster gleich zwei MCK-Mitglieder vorne. Bei den großen Buggy’s belegte Marco Fürst den 3. Platz. Bei den Neuwahlen stellten sich die Vorsitzenden Christian Konrad und Martin Fürst nicht mehr zur Wahl. Auf einen der beiden Posten wurde Jens Hafner von den Mitgliedern als Nachfolger gewählt. Neu im Vorstand ist Johannes Rett als Beisitzer. Wiedergewählt wurden Werner Weißenburger als Beisitzer und Christine Biehle-Mengele als Schriftführerin. Geehrt wurden im Rahmen der Mitgliederversammlung für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft Erich Faul und Andreas Wittmann. Für 25 Jahre ADAC Mitgliedschaft Martin Fürst, für 40 Jahre ADAC Mitgliedschaft Reinhard Schabert und Bernhard Eberle, sowie für Besondere Verdienste im ADAC Michael Eberle, Markus Kurtz, Michael Mengele, Jens Hafner und Johann Rößle. Zudem erhielten Martin Fürst und Jürgen Wenzl die silberne Ehrennadel des ADAC.

