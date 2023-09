Brachstadt

vor 35 Min.

Die erste Pfarrstelle führt Joscha Kastenhuber nach Brachstadt und Oppertshofen

Plus Etliche Gläubige machen sich auf den Weg in die Kirche in Brachstadt. Dort wird Pfarrer Joscha Kastenhuber offiziell in seinem neuen Amt begrüßt.

Von Fabian Kapfer

Fast jeder Platz in der Maria-Magdalena-Kirche in Brachstadt war am Sonntagnachmittag besetzt. Schließlich gab es für die Gläubigen im evangelisch-lutherischen Gotteshaus Grund zur Freude: Pfarrer Joscha Kastenhuber wurde vom evangelischen Regionalbischof Axel Piper ordiniert und ist damit nun offiziell im Amt. Die Ordination verleiht Kastenhuber das Recht zur öffentlichen Wortverkündigung und zur Spende von Taufe und Abendmahl.

Seit 1. September ist der neue Pfarrer auf der evangelischen Stelle in Oppertshofen und in Brachstadt eingesetzt. Unter den Anwesenden sind an diesem Nachmittag auch seine Frau Lydia und der gemeinsame einjährige Sohn. Für den 31-Jährigen ist es die erste Pfarrstelle überhaupt. Kastenhuber kommt aus Landsberg, in Berlin und Leipzig hat er Theologie studiert. In der Vergangenheit engagierte er sich vielfältig ehrenamtlich – etwa als Schiedsrichter, in einer Zirkusfreizeit für Kinder oder in der Kirchengemeinschaft. Das lobte auch Regionalbischof Axel Piper: "Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten, auch während der Studienzeit, füllen einen halben Personalakt, so viele sind das." Der Bischof fügte hinzu, dass Kastenhuber mit dem Standort in Oppertshofen und Brachstadt "die richtige Wahl" getroffen habe.

