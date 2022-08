Brachstadt

18:05 Uhr

Zwei Pfauen in Tapfheim sorgen für Ärger

Wilhelm Ferner hält seit zwei Jahrzehnten Pfauen in Brachstadt. Jetzt sorgen sie plötzlich für Ärger.

Plus In Brachstadt treiben sich seit 20 Jahren zwei Pfauen frei herum. Jetzt sorgen die Tiere plötzlich für Ärger. Der Besitzer ist irritiert.

Von Celine Theiss

Wilhelm Ferner ist wütend. In den Händen hält der Mann aus Brachstadt, einem Ortsteil der Gemeinde Tapfheim, einen Brief aus dem Rathaus. Es geht um die besonderen Tiere, die Ferner seit etwa 20 Jahren in seinem Garten hält: zwei Pfauen. Jetzt aber gibt es Ärger um die farbenprächtigen Vögel - und Ferner weiß gar nicht, warum.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen