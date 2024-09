Ortsdurchfahrt von Brachstadt soll verbessert werden: Das ist geplant

In der Vergangenheit hat man in Tapfheim in Sachen Straßenbau dann und wann durchaus außergewöhnliche Wege beschritten. Nicht nur einmal hat man für das Straßenbauamt in Augsburg Planungen und Realisierungen übernommen, um infrastrukturelle Maßnahmen schneller als sonst machbar durchzuführen. Das bedeutete für die Verwaltung teilweise einen Mehraufwand, hat jedoch zu einer zeitnahen Umsetzung geführt. Nun soll ein weiteres Projekt nach diesem Modell verwirklicht werden.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis