Brand im Vereinsheim des TC Donauwörth

Im Vereinsheim des Tennisclubs Donauwörth hat es am Freitagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Dennoch dürfte einiger Schaden entstanden sein.

Die Ursache für das Feuer war zunächst völlig unklar. Das Personal der Pizzeria, die in dem Klubheim betrieben wird, bemerkte gegen 17 Uhr Rauch in dem Gebäude. Es stellte heraus, das in der Wand zwischen der Küche und dem Gastraum ein Schwelbrand entstanden war. Das Gebäude ist in Holzständerbauweise errichtet.

Die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth öffnete die Wand, um das Ausmaß des Brands zu erkunden und ein Ausbreiten zu verhindern. Verletzt wurde niemand.

Ende November 2015 zerstörte ein Feuer das Tennisheim weitgehend. Es handelte sich um Brandstiftung. Der Fall ist ungeklärt. Der TC Donauwörth baute das Vereinsheim anschließend wieder auf. (wwi)