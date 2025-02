140 Feuerwehrleute kämpfen gegen Brand in Donauwörther Pension

In einer Pension in Donauwörth, hinter dem Lidl-Markt, ist es am Dienstagabend gegen 18 Uhr zu einem Brand gekommen. Dieser breitete sich nach Auskunft der Feuerwehr sehr schnell aus. Laut Angaben des Hauseigentümers waren zum Zeitpunkt des Feuers keine Gäste in der Pension.

Ersten Informationen zufolge gibt es keine Verletzten. Foto: Thomas Hilgendorf

Die Freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Donauwörther Stadtteilen sind vor Ort: Rund 140 Feuerwehrleute aus Donauwörth, Berg, Wörnitzstein, Riedlingen, Auchsesheim und Nordheim kämpfen gegen die Flammen. Dazu kommen Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes. Es gab einen Rückstau in Richtung Kaufland-Kreuzung/Westspange, die Proellerstraße wurde gesperrt. Die Kripo Dillingen ermittelt.

Auch eine Drehleiter ist derzeit im Einsatz. Foto: Thomas Hilgendorf