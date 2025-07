Öl aus Motorrad fängt Feuer

Die Auspuffanlage eines Motorrads fing am Donnerstag Feuer, als aus dem Motor der Maschine Öl tropfte. Wie die Polizei mitteilt. passierte das Ganze gegen 20.30 Uhr auf der B 16 zwischen Tapfheim und Donauwörth in der Ulmer Straße. Als es zu rauchen begann, stoppte der 59-Jährige Fahrer und stellte das Motorrad am Fahrbahnrand ab. Auf Höhe der Einmündung Am Bräuberg geriet das ausgelaufene Öl in Brand. Passanten löschten ihn mit Wasser. 20 Einsatzkräfte der Tapfheimer Wehr banden das ausgelaufene Motoröl auf der Fahrbahn ab. Verletzt wurde niemand. (AZ)

