Brand in Riedlingen: 80-Jähriger steht unter Tatverdacht

Nach dem Feuer am Dienstagabend in einer Pension in Donauwörth-Riedlingen ermitteln Kriminalpolizei Dillingen und Staatsanwaltschaft Augsburg gegen den einzigen Bewohner dieses Hauses wegen schwerer Brandstiftung. Der 80-Jährige befindet sich in einer psychisch auffälligen Verfassung, weshalb der Ermittlungsrichter, dem der Mann vorgeführt wurde, dessen Unterbringung in einer Einrichtung anordnete. Zum Zeitpunkt des Feuers hatte er sich nicht im Gebäude befunden.

Wie berichtet, war der Polizei Donauwörth am Dienstag gegen 18.20 Uhr der Brand eines Mehrfamilienhauses in der Dillinger Straße hinterhalb des Discounters Kik gemeldet worden. Beim Eintreffen der Streife stand ein Teil des Gebäudes bereits lichterloh in Flammen, die sich schnell ausbreiteten. Zunächst war unklar, ob sich noch Bewohner im Haus befanden. Einsatzkräfte der Feuerwehr suchten deshalb das gesamte Gebäude nach möglicherweise hilflosen Menschen ab - es war jedoch niemand dort - und löschten den Brand. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf etwa 150.000 Euro. Die Freiwilligen Feuerwehren aus mehreren Donauwörther Stadtteilen waren vor Ort: Rund 140 Feuerwehrleute aus Donauwörth, Berg, Wörnitzstein, Riedlingen, Auchsesheim und Nordheim kämpfen gegen die Flammen. Dazu kamen Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes.

Die Ursache des Brandes im Dezember ist Gegenstand der Ermittlungen

Die Pension diente früher einmal als Unterkunft für Asylbewerber/Flüchtlinge. Wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, sei dies allerdings nur kurzzeitig der Fall gewesen. Das Gebäude werde „seit Jahren nicht mehr“ dafür genutzt. Ein fremdenfeindlicher Hintergrund werde demnach nicht vermutet.

Möglicherweise allerdings gibt es eine Verbindung zwischen dem jetzigen Brand der Pension und dem Großfeuer, das am 15. Dezember eine Lagerhalle - ebenfalls hinter dem Discounter Kik - in Schutt und Asche legte. Beide Brände liegen in direkter Nachbarschaft nur wenige Meter auseinander. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg auf Anfrage wissen lässt, „kann ein Zusammenhang zwischen den genannten Taten derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Ursache des Brandes im Dezember ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen“.