Schwere Brandstiftung in Monheim

In einem Stadel in der Monheimer Bahnhofstraße ist es am Montag zu einem Brand gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen bis dato von einer Brandstiftung durch einen 52-Jährigen aus.

Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 20 Uhr teilte ein Anwohner per Notruf den Brand mit. Ein Bewohner des angrenzenden Einfamilienhauses löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen identifizierte die Polizei den 52- Jährigen, der nach derzeitigem Stand den Brand vorsätzlich verursacht hat. Polizeibeamte nahmen den 52-Jährigen fest.

Laufende Ermittlungen der Kripo Dillingen zu dem Monheimer Brand

Die Hintergründe der Tat sowie der Sachschaden sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann am Dienstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts der versuchten schweren Brandstiftung und setzte diesen in Vollzug. Der 52-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun versuchter schwerer Brandstiftung gegen den Mann. (AZ)