Das neue Ehrenmitglied ist "von den Socken"

Beim Ehrenamtstag zeichnet der TSV Rain verdiente Vereinsmitglieder aus. Die höchste Ehre wird einer Frau zuteil, die es nicht glauben kann.

Es ist zu einer guten Tradition geworden: Beim jährlichen Ehrenamtstag in der Sportgaststätte verleiht der TSV Rain besondere Auszeichnungen an langjährige Mitglieder, die sich nicht nur durch ihre sportlichen Aktivitäten, sondern auch aufgrund ihres ehrenamtlichen Engagements bleibende Verdienste um den Verein erworben haben.

Erst zum zweiten Male wurde in diesem Jahr die höchste Ehrung, die der TSV zu vergeben hat, einer Frau zuteil – mit Marille Meisinger wurde ein langjähriger Aktivposten aus der Abteilung Kegeln zum Ehrenmitglied ernannt. „Höchste Zeit in dieser Männerrunde!“, begann Vorstandsmitglied Claudia Kleinle launig ihre Laudatio. Nach ihrem Vereinsbeitritt im Jahr 1986 war Marille Meisinger vier Jahre später maßgeblich an der Gründung der ersten Damenmannschaft beteiligt und feierte mit diesem Team zahlreiche Erfolge, wie Kleinle betonte. Ganz besonders hob sie den Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse, die Landesliga, im Jahr 2008 und den Gewinn der Bayerischen Mannschaftsmeisterschaft der Seniorinnen 2009 hervor. Ihre aktive Karriere hat Meisinger inzwischen nach 650 Einsätzen für den Verein zwar beendet, doch als Helferin bei zahlreichen Veranstaltungen und insbesondere seit dem Jahr 2000 als Kassiererin der Kegelabteilung hat sich das neue Ehrenmitglied, stellte Kleinle fest, in vielfältiger Weise um den Verein verdient gemacht. Die Geehrte zeigte sich sichtlich überrascht und gerührt: „Ich bin ja total von den Socken! Mit so etwas hätte ich niemals gerechnet!“

Ehrungen für langjährige Mitglieder des TSV Rain

Zudem gab es auch wieder eine Reihe von Nadeln seitens des Bayerischen Landes-Sportverbands (BLSV) und des TSV. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Verein erhielten Ingeborg Böttcher, Heinz Büttner, Ludwig Eubel und Günther Wintermayr die Ehrenzeichen des Verbands. Bereits 60 Jahre dem TSV Rain gehören Helmut Hugl, Ludwig Reiter und Ludwig Bleimeier an. Und für eine nicht weniger als 65-jährige Mitgliedschaft wurde Andreas Dornreiter ausgezeichnet.

Auch die beiden höchsten vereinsinternen Verdienstnadeln wurden im Rahmen der Feierstunde mehrfach vergeben: Josef Meier und Anton Mitschke durften sich über die Stufe „Gold Lorbeer“ freuen, während Udo Klafft und Siegfried Richter als Dank für ihre langjährigen treuen Dienste für den Verein die Verdienstnadel in „Gold Eiche“ erhielten. (wrö)