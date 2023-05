Öffentlicher Bolzplatz im Heilig-Kreuz-Garten auf dem Weg

Die Vertreter der Sportvereine werden beim Donauwörther Sportgespräch gehört, aber auch informiert. Welche Kritik sie äußern und was geplant ist.

Um die Belange der Sportvereine ging es beim Donauwörther Sportgespräch. Informationsaustausch, aber auch Raum für Wünsche und Anregungen bot die Veranstaltung in den Räumen der Kgl. priv. Schützengilde 1403 Donauwörth, zu der Oberbürgermeister Jürgen Sorrè und das Sachgebiet Kita, Schulen und Sport eingeladen hatten. Dabei wurde unter anderem eine neue Mitarbeiterin vorgestellt und es gab gute Nachrichten für alle Hobbyfußballer.

Sachgebietsleiterin Anika Höß bot zunächst einen Rückblick auf die im vergangenen Jahr umgesetzten beziehungsweise abgeschlossenen Sport-Projekte der Stadt Donauwörth, wie die Sanierung des Freibads, die Schaffung eines Allwetterplatzes oder die Mehrgenerationensportanlage in der Parkstadt. Für 2023 sei die Ertüchtigung der Flutlichtanlage im Stauferpark-Stadion geplant, sowie die Ertüchtigung des Mittelkreises in der Neudegger Halle.

OB Jürgen Sorrè: "Wir wollen einen schönen Bolzplatz in der Stadt"

Michaela Bierbichler wurde als neue Mitarbeiterin im Sachgebiet Kita, Schulen und Sport vorgestellt. Sie wird künftig Leiterin Anika Höß tatkräftig unterstützen. Über die Richtlinien zur Sportförderung informierte Rebecca Schneid vom Landratsamt. Bierbichler ging hierfür noch auf die einzuhaltenden Fristen ein. Anika Höß appellierte an die rund 30 Vereinsvertretenden: "Wenige Vereine haben letztes Jahr den allgemeinen Zuschuss beantragt. Das ist aber relativ leicht zu bekommendes Geld. Wir wollen nicht darauf sitzen bleiben, sondern es an die Vereine weitergeben."

Die Vertreter der Donauwörther Sportvereine hatten nun die Gelegenheit, ihre Anliegen vorzubringen. Florian Gnad fragte nach einem frei zugänglichen Bolzplatz. "Manche wollen einfach nur kicken. Bei der Stauferhalle gibt es nur ein Tor ohne Netz. Die Vereine wollen auch nicht, dass auf ihren Trainingsplätzen gespielt wird. Wo sollen wir die Leute dann zum Kicken hinschicken?", fragte er. Auch die Wiese im Heilig-Kreuz-Garten sei in die Jahre gekommen. Dort solle aber nun wieder ein frei zugänglicher Bolzplatz geschaffen werden, wie Sportreferent Jonathan Schädle mitteilte. Dies sei schon beschlossen worden. Oberbürgermeister Sorrè fügte hinzu: "Wir wollen einen schönen Bolzplatz in der Stadt, der gepflegt ist und für den es keine Beschränkungen gibt." Ein weiteres Anliegen der Vereinsvertreter waren die in die Jahre gekommenen Sportgeräte in der Neudegger Halle. Höß gab zu, dass es hier Versäumnisse in den vergangenen Jahren gab, man aber nachbessern und die Geräte aufstocken werde.

In seinem Schlusswort dankte Sorrè den Vereinen und Ehrenamtlichen. "Diese Veranstaltung soll ein Signal sein, dass die Vereine der Stadt wichtig sind. In einem möglichen Rahmen unterstützen wir gerne. Und wenn es irgendwo klemmt: Raus mit der Sprache!"