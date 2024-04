SV Donaumünster/Erlingshofen freut sich über äußerst treue Mitglieder

Beim Ehrungsabend werden zahlreiche Unterstützer des SVDE für 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr hat der SV Donaumünster/Erlingshofen wieder Mitglieder im Rahmen eines Ehrungsabends im Tapfheimer Schloss für langjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Der Vorsitzende Roland Pfefferer und Bürgermeister Marcus Späth überreichten die Ehrungen für 25, 40, 50, 60 und sogar 70 Jahre Vereinstreue mit der weiteren Vorsitzenden Julia Ost.

Es wurden die Urkunden und Ehrennadeln in Bronze, Silber, Gold verliehen. Für die 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Pauline Alex-Strehle, Erika Deuerling, Yannik Endres, Sarah Farnik, Sigrid Farnik, Sebastian Frey, Christoph Gerstl, Barbara Gruber, Johannes Gruber, Katja Gruber, Maximilian Gruber, Rudolf Helmer, Magdalena Jenning, Carina Merz, Christiane Merz, Michael Merz, Roland Pfefferer, Jannick Walter und Martin Ziegelmeier. 40 Jahre Mitglied beim SVDE sind: Christina Bastian, Johann Eisenbarth, Sandra Kleinle, Thomas Leichtenmüller, Susanne Pichlmayr, Maria Schreiber, Oliver Stutzky, Sonja Weng, Andreas Zwatschek.

Kuno Hauck hält dem SVDE seit 70 Jahren die Treue

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Norbert Dörner, Maria Endres, Werner Endres, Margot Förg, Elisabeth Hattler, Kurt Jenning, Wilhelm Kollmann, Gertraud Pollithy, Theobald Rehm, Anton Schäferling, Anni Schneider, Heinrich Schudak, Roland Sorg, Elfriede Späth und Wilhelm Wagner. Auf 60 Jahre Vereinstreue können zurückblicken: Werner Jenning, Ernst Leichtenmüller, Georg Maurer, Helmut Rannetzberger, Renate Stix. Bereits 70 Jahre beim SV Donaumünster-Erlingshofen ist Kuno Hauck senior.

Neben diesen Jubilaren wurden auch von der Sparte Tennis und von der Sparte Fußball Ehrungen vorgenommen. Die Tennisabteilung ehrte drei verdiente Mitglieder für ihren langjährigen Einsatz mit Urkunden und entsprechenden Anstecknadeln in Bronze und Silber des BTV: Christine Lechner, Stefan Ost und Thomas Woderschek. Die Fußballsparte überreichte ein kleines Dankeschön an den vereinseigenen Schiedsrichter Sebastian Stadlmayr, der seit dieser Saison in der Regionalliga pfeifen darf. (AZ)