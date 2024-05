Donauwörth

Das ist die beste Breze im südlichen Kreis Donau-Ries

Plus Gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern hat sich die Donauwörther Zeitung auf die Suche nach der besten Breze der Region gemacht. Nun steht der Sieger fest.

Von Mariana Silva Lindner

Bei keinem Weißwurstfrühstück darf sie fehlen, als Snack für zwischendurch ist sie in aller Munde und in der bayerischen Kultur ist sie überhaupt fest verankert: die Breze. Bei der Frage, was die perfekte Breze ausmacht, gehen die Auffassungen allerdings auseinander. Die einen mögen sie kross und knusprig, die anderen eher weich und fluffig, bei manchen muss es das grobe Salz sein und wieder andere lieben das Gebäck ganz ohne Salz. Welcher Bäcker die beste Breze südlich im Kreis Donau-Ries backt, das hat die Donauwörther Zeitung zusammen mit den Kundinnen und Kunden nun beim Brezen-Voting herausgefunden. Doch auch bei fachlichen Kriterien bleibt das Ergebnis am Ende freilich ein Stück weit Geschmackssache.

Brezen Voting: Die beste Breze kommt aus Donauwörth

Bis Mitte April hatten die Leser und Leserinnen Zeit, ihren Lieblingsbäcker als Favoriten einzusenden und diesen so beim Voting ins Rennen zu schicken. Unter den zehn am häufigsten genannten Bäckereien konnten die Leserinnen und Leser anschließend in der zweiten Phase des Votings online auf der Homepage der Donauwörther Zeitung abstimmen. Insgesamt wurden 13718 Stimmen abgegeben. Aufs Treppchen geschafft haben es die Bäckereien „Götz“ (Tapfheim), „Mack“ ( Donauwörth) und Pfister (ebenfalls Donauwörth).

