Rotes Kreuz sucht weiter nach Grundstück für neues Pflegeheim

Das BRK-Zentrum am Mangoldfelsen in Donauwörth ist ein stattliches Gebäude. Seit der Jahrtausendwende betreibt der Kreisverband Nordschwaben des Roten Kreuzes in dem ehemaligen Krankenhaus eine Reihe von Einrichtungen. Seit geraumer Zeit befasst sich die Organisation mit dem Gedanken, an den bisherigen Gegebenheiten etwas zu ändern. Im vorigen Jahr kündigten die Verantwortlichen des Kreisverbands an, auf der Suche nach einem neuen Standort für das Pflegeheim zu sein. Wirklich vorangekommen sei man bislang kaum, so Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbaur.

