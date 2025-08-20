Icon Menü
BRK-Kreisverband Nordschwaben weiter auf Suche nach Grundstück für neues Pflegeheim in Donauwörth

Donauwörth

Rotes Kreuz sucht weiter nach Grundstück für neues Pflegeheim

BRK-Kreisverband möchte Pflegeheim in Donauwörth durch Neubau ersetzen. Dafür muss ein passendes Areal gefunden werden. Das ist offenbar gar nicht so einfach.
Von Wolfgang Widemann
    Der Kreisverband Nordschwaben des Roten Kreuzes plant für das Pflegeheim im BRK-Zentrum am Mangoldfelsen (im Bild) einen Neubau und benötigt dafür ein Grundstück.
    Der Kreisverband Nordschwaben des Roten Kreuzes plant für das Pflegeheim im BRK-Zentrum am Mangoldfelsen (im Bild) einen Neubau und benötigt dafür ein Grundstück. Foto: Wolfgang Widemann

    Das BRK-Zentrum am Mangoldfelsen in Donauwörth ist ein stattliches Gebäude. Seit der Jahrtausendwende betreibt der Kreisverband Nordschwaben des Roten Kreuzes in dem ehemaligen Krankenhaus eine Reihe von Einrichtungen. Seit geraumer Zeit befasst sich die Organisation mit dem Gedanken, an den bisherigen Gegebenheiten etwas zu ändern. Im vorigen Jahr kündigten die Verantwortlichen des Kreisverbands an, auf der Suche nach einem neuen Standort für das Pflegeheim zu sein. Wirklich vorangekommen sei man bislang kaum, so Kreisgeschäftsführer Arthur Lettenbaur.

