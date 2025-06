Brückenfest in Harburg: Hat das neue Konzept funktioniert?

Das Brückenfest in Harburg ist schon allein wegen der in der Region einmaligen Örtlichkeit ein besonderes Ereignis. Nachdem sich der Heimatverein als Veranstalter zurückgezogen hatte, stand das Spektakel auf und an der historischen Wörnitzbrücke auf der Kippe. Die Stadt sprang als Organisator ein und versuchte es mit einem neuen Konzept. Hat dieses funktioniert? Bürgermeister Christoph Schmidt zieht eine erste Bilanz.

