Auffahrt auf B2 in der Parkstadt über Monate gesperrt

Wer aus der Donauwörther Parkstadt auf die B2 in Richtung Berger Kreuz gelangen möchte, muss in den kommenden Monaten Umwege in Kauf nehmen. Die Auffahrtsbrücke über die Parkstraße hin zur B2 bei Donauwörth wird ab kommenden Dienstag, 22. April, saniert. Die Arbeiten an der Anschlussstelle Parkstadt dauern voraussichtlich bis Freitag, 28. November.

„Das Ergebnis der letzten Hauptprüfung des Brückenbauwerks hat aufgezeigt, dass massive Schäden und Abnutzungserscheinungen vorliegen, die eine dringende Instandsetzung des Brückenbauwerks erfordern“, erklärt Manfred Brenner, zuständiger Projektleiter am Staatlichen Bauamt Augsburg. „Nach über 50 Jahren Nutzungsdauer zeigen sich insbesondere Mängel an Überbau und den Unterbauten, die sowohl die Dauerhaftigkeit als auch in Folge die Standsicher- und Verkehrssicherheit des Bauwerks erheblich beeinträchtigen“.

Schäden an Fugen und Risse auf der Fahrbahn: Brücke in Donauwörth muss saniert werden

Schadhafte Fugen, Risse in den Fahrbahnbelägen und eine defekte Abdichtung haben dazu geführt, dass Wasser und Tausalze in tragende Teile des Bauwerks eingedrungen sind und erhebliche Schäden verursacht haben. Die geplante Instandsetzung des Brückenbauwerks umfasst die Erneuerung des gesamten Überbaus sowie die Verstärkung der Unterbauten.

Die Sanierungsmaßnahmen erfordern eine Vollsperrung, die neben dem Pkw- und Lkw-Verkehr auch den Radfahrer- und Fußgängerverkehr betrifft. Die Vollsperrung ist notwendig, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer während der Sanierungsarbeiten zu gewährleisten. Außerdem ist aus Sicherheits- und Bauablaufgründen eine Durchfahrt während des Abbruchs und der Herstellung des neuen Überbaus nicht möglich. (AZ)