Das wird der Brückenschlag zwischen Parkstadt und Donauwörther City

So wie auf dieser Draufsicht, soll der Brückenschlag zwischen Donauwörths Innenstadt und der Parkstadt in großen Serpentinen verlaufen

Plus Aus dem Wettbewerb ging ein Planungsteam aus Berlin und Dresden als Sieger hervor. Warum deren Ideen für Donauwörth die besten sind und wie sie im Einzelnen aussehen.

Von Barbara Würmseher

Weit geschweifte Serpentinen ziehen sich ab dem Kaibach an der Promenade durch die Landschaft Richtung Schellenberg. Sie überwinden mit leichter Steigung zwischen 3,5 und 6 Prozent die rund 70 Höhenmeter und münden schließlich in die Sternschanze beim neuen Alfred-Delp-Quartier in der Parkstadt. Der aufgeständerte Landschaftsweg schwingt sich elegant auf einer zurückhaltenden Stahlkonstruktion durch die Topografie, bietet atemberaubende Blicke auf Donauwörths Stadtsilhouette und die Natur ringsum, überquert die vierspurige B2 und lädt mit Ruhepunkten immer wieder zum Verweilen ein.

Das ist der Plan, den die Stadt Donauwörth verfolgt. So soll der sogenannte Brückenschlag zwischen Donauwörths Innenstadt und der Parkstadt eines Tages aussehen. Am Dienstag stellte die Stadt das Team aus Architekt, Statiker und Landschaftsplanern vor, das den Wettbewerb um die beste Lösung gewonnen hat. Jetzt soll das Vergabeverfahren beginnen, jetzt sollen die weiteren Details festgelegt werden. Die Kosten belaufen sich nach vorsichtiger Schätzung auf rund 5 Millionen Euro. Dazu kann es aus dem Topf des Programms "Klimaland Bayern" bis zu 80 Prozent Förderung geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

