Dunkle Flecken rund um den neuen Brunnen: Woher kommen die Verfärbungen in der Reichsstraße?

Heller bis rötlicher Granit aus dem Bayerischen Wald, ein neu gepflasterter Münsterplatz und hübsch anzusehende, kühlende Wasserfontänen. Seit Mai ist die Anlage an der Donauwörther Stadtpfarrkirche in Betrieb. Aber: Rings um den Springbrunnen im Umgriff der verschönerten Reichsstraße breiten sich seitdem graue bis anthrazitfarbene Flecken aus. Exakt im Radius des Spritzwassers. Offensichtlich hinterlassen die Fontänen auf den Steinen diese unschöne Patina. Ein hübscher Brunnen also - aber mit Nebenwirkungen.

Was lagert sich dort ab? Nehmen diese Verfärbungen weiter zu? Muss dort regelmäßig das Pflaster gereinigt werden? Ist etwas bei der Installation des Brunnens übersehen worden? - Mit diesen Fragen wandte sich unsere Redaktion an die Stadt Donauwörth, die sich von den dunklen Flecken keineswegs überrascht zeigt. Pressesprecher Mirko Zeitler spricht von „Kalkflecken, die mit der Zeit auch wieder verschwinden“. Sie seien bei einem Brunnen dieser Bauart nicht ungewöhnlich. Der Brunnen sei demzufolge auch keineswegs eine Fehlkonstruktion.

Die Stadt überlegt, eine Enthärtungsanlage anzuschaffen

„Uns war auch von Anfang an bewusst, dass diese Flecken auftreten können“, antwortet Zeitler. „Eine Enthärtungsanlage kann die Entstehung der Flecken verhindern. Wir wollten aber zunächst abwarten, ob und in welcher Intensität solche Flecken bei unserem Brunnen und auf unserem Pflaster tatsächlich entstehen, um nicht von vornherein eine möglicherweise unnötige Anlage einzubauen.“ Nun also gebe es die Erkenntnisse und die Stadt Donauwörth evaluiere sie derzeit mit der Überlegung, unter Umständen eben diese Enthärtungsanlage anzuschaffen. Zeitler zum aktuellen Stand der Diskussion: „Bislang gibt es noch kein Ergebnis.“

Tatsächlich bestätigt der Mertinger Steinmetz Stefan Hampel auf Anfrage unserer Redaktion, dass Kalk nicht immer weiß sein muss, wie man es im Alltag oft erlebt, etwa im Wasserkocher, sondern auf Stein durchaus eine solche gräuliche Patina hinterlassen kann. Allerdings kennt er das Phänomen nicht, von dem die Stadt Donauwörth ausgeht, dass nämlich derartige Flecken von selbst wieder verschwinden. Seine fachmännischen Erfahrungen sehen anders aus: „Im Gegenteil wird das - wenn man nichts unternimmt - über die Jahre immer schlimmer.“

Die Stadt Donauwörth lässt hingegen wissen: „Wie beschrieben, verschwindet der Grauschleier von alleine. Nachdem das Wasserspiel in der kalten Jahreszeit ja eh nicht läuft, wird der Schleier auch nicht intensiver werden. Sollten die Ablagerungen aber wider Erwarten nicht von selbst verschwinden, werden wir sie beseitigen.“ Einen Spritzschutz zu errichten, sei nicht beabsichtigt.

Der Brunnen ist ein wirkungsvoller Beitrag zum Hitzeschutz

Der Springbrunnen wird mit Trinkwasser gespeist. „Da dort ja auch Kinder spielen dürfen, muss das Wasser hygienisch einwandfrei sein“, sagt Mirko Zeitler als Begründung. Der Nebeldüsen werden laut Pressesprecher außerdem kontinuierlich mittels UV-Bestrahlung desinfiziert. Das Wasserspiel verbraucht im so genannten Choreografiebetrieb 1,2 Kubikmeter Wasser pro Stunde, die Nebeldüsen verbrauchen 29 Liter pro Stunde. Das Wasserspiel läuft nur bei Außentemperaturen über 20 Grad und nur zu bestimmten Zeiten - nämlich im Zeitraum 10 bis 21.30 Uhr.

Außerdem hat es einen besonderen Effekt. Zeitler teilt mit: „Eine Vertreterin der Klimaanpassungsprojekte der European Energy Award und European Climate Award hat unser Wasserspiel ausdrücklich als wichtigen und wirkungsvollen Beitrag zum Hitzeschutz gelobt.“