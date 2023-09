Buchdorf

18:00 Uhr

1,9 Millionen Euro: Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Buchdorf wird eingeweiht

Plus Der Anbau des Feuerwehrgerätehauses ist offiziell übergeben worden. Insgesamt 1,9 Millionen Euro hat die Gemeinde mit Hilfe von Zuschüssen dafür aufgebracht.

Von Helmut Bissinger

Wenn der Bürgermeister die Amtskette anlegt, die örtlichen Musikanten zünftig aufspielen und gleich eine ganze Armada von kommunalen Würdenträgern vorne Platz nimmt, gibt es in der Regel Großes zu feiern. So war es denn auch in Buchdorf, als der großzügige Anbau zum bestehenden Feuerwehrgerätehaus in Buchdorf übergeben wurde. „Wir sind stolz auf unsere Feuerwehr“, bekannte Bürgermeister Walter Grob. Deshalb wolle man ihr die besten Möglichkeiten geben, den Anforderungen gerecht zu werden.

Dem Festakt im neuen Gebäude war ein feierlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche vorausgegangen, den Pfarrer Wieslaw Bujak gemeinsam mit Ehrenbürger Pfarrer Josef Helneder gestaltete. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, freute sich Bürgermeister Grob. Er erinnerte an die ersten Ideen, das aus allen Nähten platzende Bestandshaus zu erweitern. Im Jahr 2017 sei dies gewesen. Der Gemeinderat habe mit der Entscheidung für einen Anbau Weitblick bewiesen. 74 Aktive, darunter fünf Frauen, hätten nun ein ansprechendes, am Bedarf orientiertes Umfeld erhalten.

