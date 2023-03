18-Jähriger besitzt Drogen und verbotenes Messer

Die Polizei erwischt in Buchdorf einen jungen Autofahrer mit Rauschgift. Eine Wohnungsdurchsuchung bringt dem Mann weiteren Ärger.

Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Buchdorf einen jungen Autofahrer erwischt, dem nun doppelter Ärger droht. Zum einen fiel den Beamten bei der Verkehrskontrolle um 1.40 Uhr auf, dass es in dem Pkw stark nach Marihuana roch. In der unmittelbaren Nähe des Wagens entdeckten die Gesetzeshüter eine Blechdose, in der sich eine geringe Menge der Droge befand. Der 18-Jährige räumte ein, dass der Behälter ihm gehört.

Die Polizei durchsuchte dann auch die Wohnung des Mannes und fand dort ein verbotenes Einhandmesser. Strafanzeigen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz sind die Folgen. (AZ)