Buchdorf

vor 16 Min.

33-Jähriger randaliert bei "Grümpelturnier" in Buchdorf

Beim "Grümpelturnier" in Buchdorf kam es zu einem Polizeieinsatz.

In den Morgenstunden will ein renitenter Veranstaltungsgast in Buchdorf nicht des Geländes verweisen lassen. Ihn erwarten Anzeigen.

Ein 33-Jähriger war am Samstag Gast des „Grümpelturniers“ in Buchdorf. Gegen Ende der Veranstaltung um 6 Uhr sprach der Sicherheitsdienst ihm ein Hausverbot aus, nachdem er sich geweigert hatte, das Gelände zu verlassen. Der Gast verließ laut Polizei zunächst das Veranstaltungsgelände, verschaffte sich jedoch kurze Zeit später erneut Zutritt, indem er über einen Zaun auf das Areal kletterte. Hierbei beschädigte er den Zaun. Das verbotene Einsteigen beobachtete der Sicherheitsdienst, welcher den 33-Jährigen daraufhin erneut aufforderte, das Gelände zu verlassen. Dieser kam der Aufforderung jedoch nicht nach und wurde verbal aggressiv gegenüber den Angestellten des Sicherheitsunternehmens, weshalb diese die Polizei verständigten. Auch gegenüber der eingetroffenen Polizeistreife zeigte sich der 33-Jährige aggressiv und beleidigte die Beamten mehrfach. Dem renitenten Partygast wurde ein Platzverweis erteilt. Er muss sich nun wegen mehrerer Delikte strafrechtlich verantworten. (AZ)

