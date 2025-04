Abschied von Wolfgang Reiner.

Nach 18 Jahren in der Kirchenverwaltung der Pfarrkirchenstiftung St. Ulrich Buchdorf trat Wolfgang Reiner bei der letzten Wahl nicht mehr an. Bei seiner Verabschiedung erwähnte Pfarrer Wieslaw Bujak besonders seine vielfältigen handwerklichen Dienste während dieser langen Zeit und bedankte sich hierfür recht herzlich. Kirchenpfleger Xaver Bosch schloss sich dem Dank an und überreichte Reiner ein Abschiedsgeschenk. Für die nächsten sechs Jahre wurden in Buchdorf Xaver Bosch, Armin Rebele, Gabi Schwertberger und Franz Wiedemann in die Kirchenverwaltung gewählt.

