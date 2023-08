Buchdorf

06:00 Uhr

Als Trauungen in Buchdorf im Wohnzimmer des Bürgermeisters stattfanden

Plus In einer Serie blickt der Kreisheimatpfleger auf die Situation in Rathäusern im Landkreis. Bis heute hat sich in Buchdorf viel verändert.

Von Herbert Dettweiler

Als Sebastian Rößner Bürgermeister in Buchdorf war, befand sich die Gemeindekanzlei noch in seinem eigenen Wohnhaus. Das war 1966 und er war der letzte Gemeindechef, bei dem sich dies so verhielt. Da seinem Nachfolger Andreas Burkard im Privatbereich der Platz fehlte, verlagerte dieser die Verwaltung in ein erstes und später in ein weiteres Privathaus. Die Gemeinderatssitzungen fanden allerdings immer in einem Klassenzimmer der Volksschule statt.

1975 gab es durch die Auflösung der örtlichen Molkerei-Genossenschaft für die Gemeinde die Gelegenheit, dieses Geschäftsgebäude samt Umgriff zu erwerben. Der damalige neu gewählte Bürgermeister Edgar Würth, der schließlich bis 1990 amtierte, richtete dort im Erdgeschoss das Bürgermeisterzimmer und einen Raum für die Verwaltungskraft ein und sorgte durch Umbauten dafür, dass im Obergeschoss ein großer Sitzungsraum und ein Sprechzimmer geschaffen wurden. Standesamtliche Trauungen aber fanden – eine Einzigartigkeit im Landkreis Donau-Ries! – immer noch in der Privatwohnung des Bürgermeisters statt.

Wegen der räumlichen Beengtheit blieben aber weiterhin viele Wünsche offen, sodass die Planungen für einen Rathausneubau immer wieder auf der Agenda bei Gemeinderatssitzungen standen.

