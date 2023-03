Buchdorf

vor 53 Min.

Ambitionierte Pläne: Buchdorf macht heuer Schulden in Millionenhöhe

Plus Bürgerhaus, Dorfplatz, Feuerwehr, Sportheim – Buchdorf will sich viel leisten. Dafür wird die Pro-Kopf-Verschuldung bis 2026 auf knapp 5000 Euro steigen.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Hat Buchdorf seine ambitionierten Projekte bislang in erster Linie mit der Gewerbesteuer finanziert, so wird sich dies 2023 voraussichtlich ändern. Knapp 1,5 Millionen Euro werden anteilig aus der Einkommenssteuer in die Gemeindekasse fließen – eine Folge davon, dass immer mehr Menschen in Buchdorf leben und anscheinend auch gutes Geld verdienen. Dennoch bleibt die Steuerabgaben der örtlichen Firmen ein wichtiger finanzieller Eckpfeiler. Doch die Gemeinde rechnet lediglich mit 600.000 Euro, gegenüber 3,3 Millionen Euro im Vorjahr. Woher kommt der krasse Unterschied?

2022, so Bürgermeister Walter Grob, habe man eine enorm hohe Nachzahlung erhalten. Ohne weitere Kredite wird Buchdorf nicht über die Runden kommen. In diesem Jahr sollen zwei Millionen Euro ausgeliehen, gleichzeitig die Rücklagen angeknabbert werden. Die Liste der Vorhaben, die von der Kommune teilweise bereits auf den Weg gebracht wurden, ist lang: Sie reicht vom Anbau des Feuerwehrgerätehauses bis hin zum Erwerb landwirtschaftlicher Flächen in einer Höhe von rund 600.000 Euro, um Vorsorge für weitere Bau- und Gewerbegebiete zu treffen. Die Erweiterung des Feuerwehrhauses schlägt in diesem Jahr mit 1,1 Millionen Euro zu Buche. Die Maßnahme soll bis Mitte des Jahres abgeschlossen werden. Die Gestaltung des Dorfplatzes wird knapp 1,1 Millionen Euro verschlingen. Für den Neubau des Sportheims sind als Investitionszuschuss 315.000 Euro angesetzt (DZ berichtete bereits ausführlich).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen