Auto brennt am Buchdorfer Sportplatz

In Buchdorf hat in der vergangenen Nacht ein Auto Feuer gefangen. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat ein Auto am Buchdorfer Sportplatz Feuer gefangen. Ein 52-Jähriger war mit seinem Wagen von Heidmersbrunn in Richtung Buchdorf unterwegs. Als er gegen 3.45 Uhr am Parkplatz des Sportplatzes anhielt, stellte er fest, dass sein Auto im Bereich des Katalysators brannte.

Brandursache wohl ein technischer Defekt

Die Freiwillige Feuerwehr Buchdorf rückte mit 15 Einsatzkräften aus und löschte das Feuer. Der Fahrer des Wagens, der alleine unterwegs war, wurde nicht verletzt. Durch das schnelle Löschen des Brandes konnte ein größerer Schaden noch verhindert werden, dennoch beziffert die Polizei den Sachschaden auf etwa 3000 Euro. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Frage, Fremdeinwirkung konnte ausgeschlossen werden. (AZ)