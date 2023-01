Auto brennt in Buchdorf: Totalschaden

Aus einem Auto steigen in Buchdorf während der Fahrt Rauch und Flammen auf. Kurz danach brennt der Wagen.

In Buchdorf hat am Sonntag ein Auto Feuer gefangen und ist vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 27-Jährige am Sonntag um 18.25 Uhr mit ihrem BMW älteren Baujahrs auf der Hauptstraße, als ihr Beifahrer Rauch und Flammen aus dem Motorraum bemerkte. Die beiden Insassen stiegen aus. Innerhalb kurzer Zeit brannte der Pkw vollständig aus. Es entstand Totalschaden, zudem zogen die Flammen auch die Fahrbahn in Mitleidenschaft.

In Buchdorf ist am Sonntagabend ein Auto ausgebrannt. Die Feuerwehren aus Buchdorf und Kaisheim waren im Einsatz. Foto: Roland Schmid

Die Donauwörtherin und ihr Mitfahrer blieben unverletzt und kamen mit einem Schrecken davon. 45 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Buchdorf und Kaisheim löschten das Wrack ab. Die Ursache für den Brand ist momentan noch unbekannt. Bis zum Abschluss der Löscharbeiten und der Bergung des Fahrzeugs wurde eine Umleitung eingerichtet. (AZ)

