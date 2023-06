Auto prallt gegen Kraftrad - 16-Jähriger und sein Sozius werden verletzt

Eine 71-jährige Autofahrerin hatte das Kraftrad übersehen. Die beiden Verletzten kamen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Zu einem Zusammenstoß zwischen Auto und Kraftrad kam es am Samstagmorgen in Buchdorf -glücklicherweise mit glimpflichem Ausgang. Wie die Polizei mitteilt, war eine 71-jährige Frau mit ihrem Auto gegen 9.20 Uhr aus Richtung B 2 kommend, auf der Hauptstraße in Buchdorf unterwegs. An der dortigen Bäckerei wollte sie in den Parkplatz nach links abbiegen und übersieht dabei ein entgegenkommendes Leichtkraftrad eines 16-jährigen Fahrers.

Der Jugendliche und sein Sozius prallten gegen eine Zaunsäule

Als der Jugendliche dem Pkw nach rechts ausweichen wollte, touchierte er noch die Frontseite des Pkws und prallte anschließend gegen die Zaunsäule des dortigen Anwesens. Der Kraftradfahrer und sein Sozius wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise lediglich leicht verletzt und mussten mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Donauwörth verbracht werden. Die Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Vor Ort war zudem die Feuerwehr Buchdorf zur Unfallabsicherung im Einsatz. (AZ)