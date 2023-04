Autofahrer fährt in Buchdorf gegen Baum und flieht

Nachdem ein Autofahrer in Buchdorf gegen einen Baum gefahren ist, parkt er sein Fahrzeug auf einem Parkplatz. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unfall in Buchdorf hat die Polizei Donauwörth für einige Zeit beschäftigt. Ein bisher unbekannter Fahrer war nach Angaben von Zeugen am Mittwochabend gegen 18 Uhr mit Schlangenlinien durch den Ort gefahren. Das wurde bei den Beamten gemeldet. Als diese vor Ort waren, entdeckten sie in der Hauptstraße einen umgefahrenen Baum und eine größere Ölspur.

Im Rahmen einer Fahndung konnte im Buchdorfer Industriegebiet der Unfallwagen – ein VW – gefunden werden. Laut Polizei entstand am Auto entstand ein Gesamtschaden im deutlich vierstelligen Bereich. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Fahrer des Unfallwagens geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

