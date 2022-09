Buchdorf

11:21 Uhr

Autofahrerin übersieht in Buchdorf eine Radlerin

In Buchdorf hat eine Autofahrerin am Sonntagnachmittag eine E-Bike-Fahrerin übersehen. Die Radlerin stürzte und wurde in die Donau-Ries-Klinik gebracht.

Eine 60-jährige Autofahrerin hat in Buchdorf am Sonntagnachmittag um 16.12 Uhr eine E-Bike-Fahrerin übersehen. Die Frau fuhr mit ihrem Wagen von ihrem Grundstück an der Hauptstraße. Dabei übersah sie eine 66-jährige E-Bike-Fahrerin, die gerade ihren Weg kreuzte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit dem Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik gebracht. Die Verletzungen stellten sich laut Polizei Donauwörth als nicht schwerwiegend heraus. Es entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro. Gegen die Verursacherin wurde von Amts wegen eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf fährlässige Körperverletzung erlassen. (AZ)

