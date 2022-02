Unfall bei Baierfeld mit zwei verletzten Personen

Bei einem Unfall bei Baierfeld wurden am Freitagmorgen zwei Personen verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Am Freitagmorgen hat sich bei Baierfeld ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Das teilte die Polizei Donauwörth mit. Gegen 7.30 Uhr wollte eine 19-jährige Autofahrerin von der Kreisstraße von Baierfeld kommend auf die B2 in Fahrtrichtung Donauwörth auffahren. Beim dazu notwendigen Abbiegevorgang übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen mit seinem Auto, der auf der Kreisstraße in Richtung Baierfeld fuhr. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem beide Verkehrsteilnehmer verletzt wurden. Beide mussten ins Krankenhaus Donauwörth gebracht werden. Zudem mussten beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro entstand, abgeschleppt werden. Der Kreisbauhof sorgte für die Beseitigung der die auf die Fahrbahn ausgetretenen Betriebsstoffe. (dz)