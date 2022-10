Bank in Buchdorf zieht um, Schalter bleibt geschlossen

Im neuen Ortszentrum von Buchdorf wird der nächste Schritt vollzogen. Die Raiffeisen-Volksbank schränkte den Betrieb aber ein.

In der "Neuen Mitte" in Buchdorf steht jetzt der nächste Schritt an. Die Raiffeisen-Volksbank (RVB) Donauwörth verlegt ihre Filiale aus dem bisherigen Gebäude in das benachbarte, neu gebaute Geschäftshaus. In diesem hat sich die Bank mit eingekauft und bezieht 110 Quadratmeter im Erdgeschoss.

Am Donnerstag hatte die alte Zweigstelle letztmals geöffnet. Die neuen Räume sollen – so teilt die RVB mit – von Mittwoch, 3. November, an geöffnet sein. Allerdings nicht mehr in der bisherigen Form. Zwar stehen im Geschäftshaus ein neuer Geldautomat und Kontoauszugsdrucker, der Schalter bleibt jedoch geschlossen. In den Räumen sollen nur noch individuelle Beratungsgespräche nach vorheriger Terminvereinbarung stattfinden. Kunden, die Serviceleistungen in Anspruch nehmen wollen, werden auf die Filialen in Monheim und Kaisheim verwiesen.

Das bisherige Bankgebäude in Buchdorf wird in den kommenden Monaten abgerissen. Foto: Wolfgang Widemann

Mit diesem Teilrückzug setzt die RVB Donauwörth ihren Sparkurs fort. Erst vor einigen Wochen schloss die Bank die Zweigstelle in Ebermergen. In Buchdorf ist Bürgermeister Walter Grob froh, dass wenigstens der Geldautomat erhalten bleibt: "Da sind wir noch auf der glücklichen Seite."

Gemeinde Buchdorf ist in Gesprächen mit zwei Hausärzten

Das leere Bankgebäude hat die Kommune gekauft. Es soll Grob zufolge über die Wintermonate abgerissen werden, um im Frühjahr mit den Bauarbeiten für den Dorfplatz beginnen zu können. Das neue Geschäftshaus ist noch eingerüstet, sei aber grundsätzlich bezugsfertig, so der Bürgermeister. Im ersten Stock sieht das Konzept der Gemeinde eine Hausarztpraxis vor. Diesbezüglich sei man "derzeit in guten Gesprächen mit zwei Allgemeinmedizinern", erklärt Walter Grob auf Anfrage unserer Redaktion. Die Gemeinde sucht seit mehreren Jahren nach einem Hausarzt, der sich in dem Jura-Ort niederlässt.